Роберто Дюран: "Канело" перед реваншем с Биволом нужно исправить одну ошибку

Бой Сауль Альварес - Дмитрий Бивол. Фото: Alejandro Salazar/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Легендарный боксер Роберто Дюран выразил уверенность в высоких шансах Сауля Альвареса на победу в реванше против Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ со ссылкой на dazn.com.

"Я для себя подчеркнул, что Альварес в бою против Дмитрия не знал, как выйти на ударное расстояние. Это было связано с антропометрией Бивола. Он крупный парень.

Но я скажу так, что это можно исправить. Ему необходимо исправить эту ошибку перед реваншем. И он сможет это сделать. Единственное, не могу понять, почему они этого не сделали еще во время боя.

"Этот боксер победил меня, но он не сможет сделать это снова" - так звучал мой девиз, с таким настроем я подходил к некоторым встречам. Если оппонент побеждал меня, то я всегда хотел реванша",- озвучил Дюран.

Напомним, в очном поединке Бивол уверенно одержал победу над "Канело". Судьи вынесли единогласное решение в пользу россиянина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997654-roberto-dyuran-kanelo-pered-revanshem-s-bivolom-nuzhno-ispravit-odnu-oshibku/