Тренер Алимханулы: Жанибеку нужен был такой поединок

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Тренер чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы Бадди Макгирт прокомментировал бой своего подопечного с британцем Дензелом Бентли, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.

По словам американского специалиста, Жанибеку пришлось вносить коррективы по ходу боя, чтобы одолеть Бентли.

"Нам нужен был такой поединок. Жанибеку пришлось внести коррективы по ходу боя с парнем, который не хотел сдаваться.

Вчера я сказал ему: "У Бентли есть все, чтобы победить, потому что ему нечего терять". С таким боксером хуже всего дратьcя, потому что он готов рисковать.

Дензел проделал хорошую работу, но Жанибек внес коррективы в последних раундах и закрыл шоу как чемпион", - заявил Макгирт.

Напомним, что вчера в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы победил Дензела Бентли единогласным решением судей. Тем самым казахстанец провел первую защиту титула WBO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997033-trener-alimhanuly-zhanibeku-nuzhen-byl-takoy-poedinok/