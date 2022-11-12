Жанибек Алимханулы: Бой с Джермаллом Чарло вполне реален

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой с британцем Дензелом Бентли, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxinscene.com.

По словам Жанибека, в случае победы над Бентли он намерен встретиться с чемпионом WBC Джермаллом Чарло.

"Я готов драться в любой точке мира. Завтра будет большое шоу. Покажу всему миру казахский стиль.

Почему мне важно побеждать нокаутом? Потому что я долго готовлюсь к поединку. Во время боя никто никого жалеть не будет. Поэтому я совру, если скажу, что не думаю о нокауте.

С кем из чемпионов я бы встретился? Несомненно, это Джермалл Чарло. Он достаточно известен. Было бы хорошо его нокаутировать. Наш поединок вполне реален", - заявил казахстанский боксер.

Напомним, что завтра утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жанибек Алимханулы проведет первую защиту титула WBO в бою против британца Дензела Бентли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996870-zhanibek-alimhanuly-boy-s-dzhermallom-charlo-vpolne-realen/