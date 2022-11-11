Казахстан завоевал три "золота" на чемпионате Азии по боксу

Жайна Шекербекова. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Женская сборная Казахстана по боксу отметилась тремя золотыми наградами на чемпионате Азии, который в эти дни проходит в городе Амман (Иордания), передает NUR.KZ.

Финальные поединки состоялись сегодня, 11 ноября. В решающую стадию пробились четыре казахстанки.

В итоге с "золотом" завершили турнир Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Жайна Шекербекова (до 54 килограммов) и Карина Ибрагимова (до 57 килограммов). Гульсая Ержан (до 81 килограмма) уступила в финале и стала второй.

Ранее "бронзу" завоевали третьими стали Назым Кызайбай (до 50 килограммов), Жазира Уракбаева (до 52 килограммов), Мадина Нуршаева (до 66 килограммов), Дарига Шакимова (до 70 килограммов) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 килограмма).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996825-kazahstan-zavoeval-tri-zolota-na-chempionate-azii-po-boksu/