Геннадий Головкин обратился к госпитализированному Айдосу Ербосынулы со словами поддержки

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Именитый казахстанский боксер Геннадий Головкин поддержал Айдоса Ербосынулы, который был госпитализирован после поражения нокаутом в одну из клиник США, передает NUR.KZ.

GGG обратился к Ербосынулы на своей странице в Instagram.

"Здоровья и скорейшего восстановления, Айдос Ербосынулы. Сил родным и близким", - написал Головкин в сторис.

Обращение Геннадия Головкина к Айдосу Ербосынулы. Фото: instagram.com/gggboxing/

Напомним, после нокаута в бою против кубинца Давида Моррела Айдос был госпитализирован в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация о введении Ербосынулы в медикаментозную кому для лечения субдуральной гематомы.

Позже с официальным заявлением выступила промоутерская компания Suleimen Promotions, которая ведет дела Ербосынулы. В сообщении говорится, что угрозы для жизни нет. Под наблюдением врачей он будет находиться в течение двух недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996171-gennadiy-golovkin-obratilsya-k-gospitalizirovannomu-aydosu-erbosynuly-so-slovami-podderzhki/