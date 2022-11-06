Казахстанец Жан Кособуцкий нокаутировал Хуссейна Мухамеда в титульном бою

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Казахстанский профи-боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий в рамках вечера бокса в Германии провел успешную защиту титула WBC International, передает NUR.KZ.

Его соперником стал немец Хуссейн Мухамед. Боксеры должны были провести на ринге 12 раундов, но Кособуцкий справился с основными задачами за три.

Казахстанский профи действовал уверенно и эффективно. За неполные три трехминутки Кособуцкий четыре раз отправлял соперника в нокдаун. После четвертого рефери принял решение остановить бой - оппонент с трудом принимал атаки Жана.

Казахстанцу удалось защитить титул WBC International. Для него эта победа стала 19-й в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995911-kazahstanets-zhan-kosobutskiy-nokautiroval-husseyna-muhameda-v-titulnom-boyu/