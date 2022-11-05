Асланбек Шымбергенов вышел в 1/4 финала чемпионата Азии по боксу

Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

В очередной соревновательный день чемпионата Азии по боксу в Аммане (Иордания) в четвертьфинал пробились три представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

В категории до 71 килограмма Шымбергенов досрочно выиграл у филиппинца Маржона Пианьяра.

Дулат Бекбауов, выступающий в весе до 67 килограммов, оказался сильнее Сапармурата Одаева из Туркменистана.

Также успеха добился и Санжар Ташкенбай. В весе до 48 килограммов он прошел Асилбека Джалилова из Узбекистана.

Добавим, что на данный момент у Казахстана одна потеря на турнире. Борьбу за медали прекратил Санатали Тольтаев (до 63,5 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995859-aslanbek-shymbergenov-vyshel-v-14-finala-chempionata-azii-po-boksu/