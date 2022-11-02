Казахстанские боксеры улучшили позиции в рейтинге WBA

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/universum_tv/

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление рейтинга, по итогам которого изменились позиции казахстанских боксеров-профессионалов, передает NUR.KZ.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий закрепился в десятке лучших. Он с десятого места переместился на девятое.

Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет сменил 11-ю строчку на десятую. Мейирим Нурсултанов, выступающий в среднем весе, покинул топ-15.

Султан Заурбек улучшил свою позицию во втором полулегком весе. Он поднялся с девятого места на восьмое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995437-kazahstanskie-boksery-uluchshili-pozitsii-v-reytinge-wba/