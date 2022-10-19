Боксер Айдос Ербосынулы сразится с непобежденным кубинцем за титул WBA

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы проведет поединок за титул WBA во втором среднем весе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

По информации источника, соперником Айдоса станет небитый кубинец Дэвид Моррель. Этот поединок станет главным событием вечера бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), который состоится 5 ноября.

Ербосынулы и Моррель разыграют титул WBA во втором среднем весе (до 76 кг). Отметим, что пояс суперчемпиона этой организации принадлежит мексиканцу Саулю Альваресу.

Напомним, что Айдос Ербосынулы на профессиональном ринге одержал 16 побед, из них 11 он завершил досрочно. На счету 24-летнего кубинца Дэвида Морреля 7 побед (из них 6 нокаутом) в профессионалах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1993464-bokser-aydos-erbosynuly-srazitsya-s-nepobezhdennym-kubintsem-za-titul-wba/