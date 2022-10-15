Мэнни Пакьяо заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом мира

Мэнни Пакьяо. Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Экс-чемпион мира в восьми весовых категория Мэнни Пакьяо (Филиппины) заявил о готовности выйти на ринг против победителя боя между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом, передает Youtube-канал FightHype.com.

Данный поединок пока официально не назначен. Однако, если стороны договорятся, то Спенс и Кроуфорд разыграют титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Пакьяо в свою очередь не исключил возможность сразиться с одним из них.

"Почему бы и нет? Это вполне возможно. Но сначала мы должны узнать результат их встречи. Как бы то ни было, я буду смотреть этот поединок",- озвучил Пакьяо.

Напомним, Мэнни Пакьяо завершил карьеру в 2021 году. На данный момент ему 43 года.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992898-menni-pakyao-zayavil-o-zhelanii-srazitsya-s-absolyutnym-chempionom-mira/