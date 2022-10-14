"Вопрос в том, согласится ли он?": Рамирес готов драться с "Канело"

Гильберто Рамирес. Фото: Tom Hogan/Golden Boy Promotions via Getty Images

Известный мексиканский боксер-полутяжеловес Гильберто Рамирес заявил о желании подраться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на WorldBoxingNews.

По словам Гильберто, он готов встретиться с "Канело" в мае следующего года.

"Конечно, я бы хотел сразиться с Альваресом на праздник Синко де Майо (5 мая). Я считаю, что лучшие должны драться с лучшими. Вопрос в том, согласится ли Сауль? Несомненно, это будет один из самых масштабных мексиканских боев в Лас-Вегасе.

Буду ли я боксировать с Биволом, как "Канело"? Каждый поединок другой. Этот вопрос оставлю своему тренеру", - заявил Рамирес.

Напомним, что 5 ноября Гильберто Рамирес проведет бой против чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992769-vopros-v-tom-soglasitsya-li-on-ramires-gotov-dratsya-s-kanelo/