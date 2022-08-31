Боксер Дмитрий Бивол проведет бой с Гильберто Рамиресом

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол будет защищать титул в бою против мексиканского боксера Гильберто Рамиреса, передает NUR.KZ.

Как сообщает DAZN Boxing, поединок запланирован на 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что оба боксера на профессиональном ринге идут без поражений.

Дмитрий Бивол в последнем бою сенсационно победил по очкам мексиканца Сауля Альвареса, тогда как Гильберто Рамирес нокаутировал Доминика Беселя из Германии.

Всего на счету 31-летнего российского боксера 20 побед (из них 11 нокаутом) в профи-боксе. В активе мексиканца 44 победы, из них 30 он завершил досрочно.

Для Дмитрия Бивола это будет уже десятая защита титула WBA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985467-bokser-dmitriy-bivol-provedet-boy-s-gilberto-ramiresom/