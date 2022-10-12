"Все величайшие боксеры - темнокожие": Мейвезер раскритиковал "Канело"

Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер раскритиковал абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса за отказ биться с мексиканцами, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Fighthub.com.

По словам Флойда, если "Канело" считает себя величайшим, то он должен драться со всеми, в том числе с мексиканскими боксерами.

"Канело" сказал, что не хочет драться с мексиканскими боксерами. Но он ведь сделал карьеру, побеждая мексиканцев. Но теперь он не хочет встречаться с Бенавидесом. Он просто избегает этого боя.

Тогда пусть и темнокожие боксеры скажут, что не будут драться друг с другом. А знаете, почему они никогда так не скажут? Потому что они дерутся с лучшими. Великие должны сражаться с великими, разве не так? Все величайшие боксеры - темнокожие", - заявил Мейвезер.

Напомним, что Флойд Мейвезер является первым боксером, который нанес поражение Саулю Альваресу на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992332-vse-velichayshie-boksery-temnokozhie-meyvezer-raskritikoval-kanelo/