Тайсон Фьюри: Если Уайлдер попадет, то вынесет Хелениуса

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри сделал прогноз на предстоящий бой американца Деонтея Уайлдера против финна Роберта Хелениуса, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал ID Boxing.

Фьюри считает, что в данной встрече нокаут неизбежен.

"Я считаю, что Роберт хороший боксер. Однако Уайлдер - монстр, сильный панчер. И если он попадет, то вынесет Хелениуса.

Финна нокаутировал Джеральд Вашингтон, а Уайлдер отправил в нокаут этого самого Джеральда, так что...

Хелениус не особо себя показал против Диллиана Уайта, а Деонтей Уайлдер бьет в пять раз тяжелее Уайта. Так что, да, без сомнений будет нокаут",- сказал Фьюри.

Напомним, Уайлдер и Хелениус встретятся на ринге 15 октября. Их бой пройдет в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992116-tayson-fyuri-esli-uaylder-popadet-to-vyneset-heleniusa/