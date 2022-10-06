Определилась дата титульного поединка казахстанца Айдоса Ербосынулы

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Обнародована дата проведения следующего поединка казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, на кону которого будет стоять титул WBA World во втором среднем весе, передает NUR.KZ.

Согласно информации сайта BoxRec, Ербосынулы выйдет на ринг 5 ноября. Его соперником станет кубинец Давид Моррелл.

Поединок будет рассчитан на 12 раундов. На кону будет стоять титул WBA World, которым владеет кубинский боксер.

Встреча пройдет в Миннеаполисе (США).

Напомним, Айдос Ербосынулы последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года. Тогда он одержал победу над Ленноксом Алленом (Гайана).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1991468-opredelilas-data-titulnogo-poedinka-kazahstantsa-aydosa-erbosynuly/