Канат Ислам проведет следующий бой против аргентинского боксера

Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq

Казахстанский профессиональный боксер Канат Ислам свой следующий поединок проведет 7 октября в Плант-Сити (штат Флорида, США), передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Соперником казахстанца будет аргентинец Хавьер Франсиско Масьель. Поединок пройдет в лимите среднего веса. Он будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, Канат Ислам последний бой провел 25 февраля текущего года. Решением судей он проиграл британскому боксеру Джимми Келли. На кону был вакантный титул WBO Global в среднем весе.

Данное поражение стало первым для Ислама в карьере профи-боксера. В его активе 28 побед, 22 из которых являются досрочными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990858-kanat-islam-provedet-sleduyuschiy-boy-protiv-argentinskogo-boksera/