Эгис Климас: Если Фьюри будет недоступен в начале следующего года, то Усик хотел бы сразиться с Уайлдером

Александр Усик. Фото: Julian Finney/Getty Images

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас назвал американца Деонтея Уайлдера возможным следующим соперником своего клиента, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Поединок против Уайлдера будет рассматриваться в качестве основного варианта, если британец Тайсон Фьюри не сможет сразиться с Усиком в начале 2023 года.

"Я слышал, что Фьюри хочет драться 3 декабря. Без проблем. Однако - это бокс. Всякое случается, в том числе и различные травмы. Подобное трудно предсказать, но мы будем готовы на 100 процентов.

При этом бой с Уайлдером - это реальный вариант. Усик позвонил и сказал: "Если Фьюри не будет доступен, я бы хотел драться с Деонтеем Уайлдером, потому что он рискованный боец. Мне это нравится",- озвучил Климас.

Напомним, Усик в последнем бою одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Фьюри в свою очередь планирует подраться в начале декабря. Одним из желанных оппонентов супертяжа является Джошуа.

Усик собирается в первом квартале 2023 года провести бой против Фьюри. Что касается Уайлдера, то американец в октябре сразится с финном Робертом Хелениусом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990853-egis-klimas-esli-fyuri-budet-nedostupen-v-nachale-sleduyuschego-goda-to-usik-hotel-by-srazitsya-s-uaylderom/