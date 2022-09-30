Нурсултанов, Нурдаулетов и Сойлыбаев выступят на вечере бокса в Польше

Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

Казахстанские боксеры-профессионалы Мейирим Нурсултанов, Бекзад Нурдаулетов и Бекман Сойлыбаев свои следующие бои проведут в польском городе Люблин, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Бекман Сойлыбаев (14-1, 5КО) проведет 12-раундовый поединок против южноафриканца Сифосетху Мвула (16-4-1, 7КО). На кону будет стоять вакантный титул WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.

Мейирим Нурсултанов (17-0, 10КО) будет защищать титул WBO International в среднем весе в бою с Марсело Косересом (31-4-1, 17КО) из Аргентины. Встреча рассчитана на десять раундов.

Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2КО) в 8-раундовом бою сразится с представителем Грузии Яго Кизирией (6-8, 4КО). Поединок пройдет в рамках полутяжелого дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990529-nursultanov-nurdauletov-i-soylybaev-vystupyat-na-vechere-boksa-v-polshe/