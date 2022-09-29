Деонтей Уайлдер: Я по-прежнему крупная рыба в супертяжелом дивизионе

Деонтей Уайлдер. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер не исключил вероятность проведения четвертого боя против британца Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sports.

15 октября в Бруклине (США) Уайлдер проведет поединок против финна Роберта Хелениуса. Бой будет носить статус претендентского по линии Всемирного боксерского совета (WBC).

"Я не смотрю за спину Хелениуса. Однако свои перспективы вижу. Нет ничего плохого в уверенности в своих силах, в себе. Как только завершу наши дела с Робертом, то готов переходить на новый уровень, будь то бой против Усика или кого-то другого.

Также считаю, что может состояться четвертый бой против Фьюри. Бокс - это прежде всего бизнес, не спорт. Супертяжелый вес не такой большой, а я п-прежнему крупная рыба в дивизионе. Особенно в США. так что бой против Фьюри возможен",- заявил Уайлдер."

Напомним, Уайлдер и Фьюри трижды бились против друг друга. В первом поединке была зафиксирована ничья, после чего американец дважды уступил британцу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990280-deontey-uaylder-ya-po-prezhnemu-krupnaya-ryba-v-supertyazhelom-divizione/