"Забудьте про этого труса": Тайсон Фьюри объявил о срыве боя с Джошуа

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа не подписал контракт на поединок, сообщает NUR.KZ со ссылкой на talkSPORT.com.

По словам "Цыганского короля", он не будет драться с Энтони Джошуа, так как тот не подписал контракт в отведенные ему сроки.

"Ребята, это официально: час икс пришел и закончился. Уже прошел понедельник, никакой контракт не подписан. Для Джошуа все официально закончилось.

Забудьте про этого труса и бодибилдера. Я всегда знал, что у него нет яиц, чтобы драться со мной. Как бы ты сейчас не оправдывался, мне плевать. Удачи в твоей карьере и жизни", - заявил Фьюри.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа и предложил ему подраться в декабре текущего года. Теперь чемпион WBC намерен провести бой с Мануэлем Чарром из Германии.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989891-zabudte-pro-etogo-trusa-tayson-fyuri-obyavil-o-sryve-boya-s-dzhoshua/