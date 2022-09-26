"Канело" выразил уверенность в победе над Биволом в реванше

Бой Сауль Альварес - Дмитрий Бивол. Фото: Alejandro Salazar/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес оценил свои шансы на победу в возможном реванше против россиянина Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

В первом поединке победу одержал Бивол единогласным решением судей. Пока официальной информации об организации реванша нет. Однако мексиканец выразил уверенность, что сможет записать этот бой в свой актив.

"Биволу сейчас нужно позаботиться о Рамиресе. Я же хочу победы Гильберто. Желаю Рамиресу выиграть. Но все покажет ринг.

Что касается нашего реванша с Дмитрием, то я могу выиграть бой. Без проблем",- озвучил Альварес.

Добавим, что Бивол 5 ноября выйдет на ринг против мексиканца Гильберто Рамиреса. Поединок состоится в ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989701-kanelo-uveren-v-pobede-nad-bivolom-v-revanshe/