Три казахстанца выступят на вечере бокса в Польше

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Казахстанские боксеры Мейирим Нурсултанов, Бекзад Нурдаулетов и Бекман Сойлыбаев примут участие в вечере бокса, который состоится в Люблине (Польша), передает NUR.KZ.

Спортивное событие пройдет 1 октября текущего года. Нурсултанов выйдет на ринг против аргентинца Марсело Фабиано Касереса. На кону встречи будет стоять пояс WBO International в среднем весе.

Сойлыбаев будет биться против Сифосетху Мвулу из ЮАР. Боксеры разыграют титул WBA Intercontinental во втором полулегком весе.

Что касается Нурдаулетова, то его соперником станет Яго Кизирия, представляющий Грузию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989681-tri-kazahstantsa-vystupyat-na-vechere-boksa-v-polshe/