Фрэнк Уоррен: Джойс доставит Усику много проблем

Джо Джойс. Фото: James Chance/Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен оценил возможности британского боксера Джо Джойса и прокомментировал его возможный поединок против украинца Александра Усика, передает boxingnews24.com.

Джойс в недавнем поединке одержал досрочную победу над Джозефом Паркером.

"Для Джо это был огромный шаг вперед. И он справился с вызовом великолепно. Он показал бокс мирового класса. Он должен гордиться собой.

Усик? Вы посмотрите на габариты Джойса. Он просто измотает Александра. Я думаю, он доставит Усику много проблем. Джойс прекрасно работает сериями, с напором. Это сыграет свою роль",- сказал Уоррен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989663-frenk-uorren-dzhoys-dostavit-usiku-mnogo-problem/