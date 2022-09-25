Боксер Джо Джойс нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде (видео)

Джо Джойс. Фото: Alex Livesey/Getty Images

В Манчестере прошел вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, в главном бою которого встретились тяжеловесы британец Джо Джойс и новозеландец Джозеф Паркер, передает NUR.KZ.

Запланированный на 12 раундов поединок не продлился всю дистанцию.

В 11-м раунде Джойс ударом слева уронил Паркера на канвас, но тот не сумел подняться до окончания отсчета рефери.

Как итог - британский боксер одержал победу нокаутом и завоевал вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBO.

Также непобежденный Джо продлил свою победную серию до 15 боев, из которых 14 он завершил досрочно. Для Джозефа Паркера это поражение стало третьим в карьере при 30 победах.

После поединка Джо Джойс бросил вызов чемпионам в тяжелом весе украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989491-bokser-dzho-dzhoys-nokautiroval-dzhozefa-parkera-v-11-m-raunde-video/