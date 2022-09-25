Флойд Мейвезер-младший нокаутировал Микуру Асакуру (видео)

Флойд Мейвезер. Фото: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Легендарный американец Флойд Мейвезер-младший одержал досрочную победу над японским бойцом ММА Микуру Асакурой в выставочном поединке в Сайтаме (Япония), передает NUR.KZ.

Бой прошел по правилам бокса. В первом раунде Мейвезер работал первым номером. Асакура в основном действовал на контратаках.

Развязка наступила во второй трехминутке. Флойд включил прессинг, однако японцу на фоне этого удалось провести эффективную атаку. Правда развить успех он не смог. В концовке раунда Мейвезер попал правым кроссом. Асакура оказался в нокдауне, после чего рефери принял решение остановить поединок.

Мейвезер завершил карьеру после того, как одержал победу над звездой UFC Конором МакГрегором в 2017 году. Это позволило ему довести свой послужной список до 50 победных боев при отсутствии поражений. После этого американец стал участвовать исключительно в показательных встречах.

К слову, в 2018-ом году Флойд уже приезжал в Японию, когда нокаутировал местного кикбоксера Тенсина Нацукаву.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989481-floyd-meyvezer-mladshiy-nokautiroval-mikuru-asakuru-video/