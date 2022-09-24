СМИ: Жанибек Алимханулы проведет бой против Дензела Бентли

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный чемпион WBO в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы следующий поединок проведет против британца Дензела Бентли, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По информации источника, бой состоится 12 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для Жанибека это станет первой защитой титула WBO.

Отметим, что на профессиональном ринге Алимханулы идет без поражений. В его активе 12 побед, восемь из которых он завершил досрочно.

Тогда как на счету 27-летнего британского боксера Дензела Бентли 17 побед (14 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья.

Напомним, что летом текущего года Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989449-smi-zhanibek-alimhanuly-provedet-boy-protiv-denzela-bentli/