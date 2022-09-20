Экс-чемпион мира: Головкин в бою против Альвареса занимался только выживанием

Оскар Вальдес. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Экс-чемпион мира из Мексики Оскар Вальдес прокомментировал исход третьего боя своего соотечественника Сауля Альвареса против казахстанца Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал K.O. Artist Sports.

"Считаю, что Альварес доволен тем, как завершился поединок. Ему через многое пришлось пройти. И только он знает, через что именно. Также он был подвержен критике после первых двух боев против GGG.

Поэтому действительно хотел выиграть нокаутом. И сделал для этого очень многое. Головкин же занимался только выживанием. Уже после первых двух раундов он понял, что не справится с прессингом Сауля",- сказал Вальдес.

Напомним, бой состоялся 18 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США). Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988753-eks-chempion-mira-golovkin-v-boyu-protiv-alvaresa-zanimalsya-tolko-vyzhivaniem/