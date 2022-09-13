Энтони Джошуа согласился на бой с Тайсоном Фьюри в декабре

Энтони Джошуа. Фото: Getty Images/ Richard Heathcote / Staff

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа готов сразиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри 3 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 258 MGT.

Сообщается, что Энтони принял все условия насчет поединка с Фьюри.

"258 и Matchroom Boxing от имени Энтони Джошуа могут подтвердить, что мы согласны на все условия, выдвинутые нам командой Тайсона Фьюри в прошлую пятницу касательно боя 3 декабря.

В связи со смертью королевы мы договорились приостановить всю коммуникацию. Мы ждем ответа", - говорится в заявлении менеджерской компании 258 MGT в Twitter.

В ответ со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен пообещал отправить Джошуа контракт на бой с его подопечным.

"Контракт будет у вас очень скоро", - заявил он.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа провести с ним поединок в декабре текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987590-entoni-dzhoshua-soglasilsya-na-boy-s-taysonom-fyuri-v-dekabre/