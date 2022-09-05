Тайсон Фьюри - о бое с Усиком: Легко побью этого средневеса

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что с легкостью побьет украинского боксера Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал SecondsOut.

По словам британского боксера, Александр Усик провел мало боев в супертяжелом дивизионе, чтобы считаться великим супертяжеловесом.

"Мы оба хотим этого поединка. Это будет легкая победа над средневесом. Почему я не должен хотеть с ним драться? Сейчас все говорят, что этот парень - великий боксер.

Но он провел всего три боя в супертяжелом весе: против джорнимена Чисоры, которого я побил, и дважды с бодибилдером Джошуа, который, как мы знаем, не умеет боксировать. Извините, еще был Уизерспун, который впервые вышел на ринг за пять лет и дал ему тяжелый бой.

Где его великое резюме в супертяжелом весе? Я уничтожу этого мешка. Это просто очередной европейский мешок. Как я и говорил, в большинстве эти европейские боксеры - мешки", - заявил Фьюри.

Напомним, что ранее Александр Усик говорил, что для него интересен только один бой - это против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986250-tayson-fyuri-o-boe-s-usikom-legko-pobyu-etogo-srednevesa/