Промоутер Бен Шалом: Алимханулы сейчас самый избегаемый боксер, но Смит сразился бы с ним

Лиам Смит. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Бен Шалом, промоутер британского боксера Лиама Смита, заявил о готовности своего клиента провести поединок против чемпиона мира по версии WBO из Казахстана Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Смит 4 сентября проведет бой против танзанийца Хассана Мвакиньо в рамках вечера бокса в Ливерпуле.

Шалом отметил, что в случае победы Лиам сможет рассчитывать на большой поединок в будущем.

"Я не думаю, что Жанибек — это вариант, которого бы Смит избегал. Лиам не отказался бы ни от одного боя, особенно за титул чемпиона мира. Вероятно, что Алимханулы сейчас самый избегаемый боец ​​​​в мире. Все пытаются увернуться от встречи с ним.

Но Лиам Смит, как я уже сказал, боксер мирового класса, и он будет смотреть на любой поединок с уверенностью и желанием, в том числе и на встречу с Жанибеком",- озвучил Шалом.

Напомним, казахстанец не так давно стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. Это стало возможным после того, как американец Деметриус Андраде покинул дивизион и оставил пояс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986032-promouter-ben-shalom-alimhanuly-seychas-samyy-izbegaemyy-bokser-no-smit-srazilsya-by-s-nim/