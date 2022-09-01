Мейирим Нурсултанов поднялся в рейтинге WBA

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление рейтинга, по итогам которого изменились позиции некоторых казахстанских боксеров, передает NUR.KZ.

Так, в супертяжелом весе Жан Кособуцкий потерял одну позицию. Он переместился с восьмого на девятое место.

В свою очередь Мейирим Нурсултанов (средний вес) вошел в список 15-ти лучших. В данный момент он располагается на 14-й позиции.

Добавим, что в июне текущего года Нурсултанов одержал победу в бою, на кону которого стоял титул WBO International в среднем весе. В пятом раунде он нокаутировал аргентинца Себастьяна Папески.

Кособуцкий в последнем своем поединке оказался сильнее француза Йохана Дюопы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985793-meyirim-nursultanov-podnyalsya-v-reytinge-wba/