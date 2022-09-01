Боб Арум: Алимханулы будет долго править в среднем весе

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум выразил уверенность в будущем успехе своего клиента Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Казахстанец не так давно стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. Это стало возможным после того, как американец Деметриус Андраде покинул дивизион и оставил пояс.

"Я бы поставил Алимханулы против любого средневеса в мире. Он левша с огромной силой и он будет очень долго править в среднем весе",- заявил Арум.

Напомним, Жанибек Алимханулы в последнем поединке одержал победу над британцем Дэнни Дигнумом. Бой прошел в мае текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985784-bob-arum-alimhanuly-budet-dolgo-pravit-v-srednem-vese/