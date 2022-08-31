Легендарный Флойд Мейвезер проведет бой в Японии: есть дата

Флойд Мейвезер и Микура Асакура. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Легендарный и непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший примет участие в выставочном поединке, который пройдет в Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на talksport.com.

Ему предстоит сразиться против японского бойца ММА Микуры Асакуры. Об этой встрече было сообщено ранее. Однако сейчас официально была названа дата поединка. Он пройдет 25 сентября на Saitama Super Arena в Японии по правилам бокса.

Мейвезер завершил карьеру после того, как одержал победу над звездой UFC Конором МакГрегором в 2017 году. Это позволило ему довести свой послужной список до 50 победных боев при отсутствии поражений.

После этого американец стал участвовать исключительно в показательных встречах. К слову, в 2018-ом году Флойд уже приезжал в Японию, когда нокаутировал местного кикбоксера Тенсина Нацукаву.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985578-legendarnyy-floyd-meyvezer-provedet-boy-v-yaponii-est-data/