Казахстанские боксеры узнали свои места в рейтинге IBF

Али Ахмедов. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage

Сразу несколько казахстанских боксеров присутствуют в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

В среднем весе чемпионом IBF является казахстанец Геннадий Головкин, которому в сентябре предстоит провести третий бой против мексиканца Сауля Альвареса.

Также в списке средневесов есть другой наш соотечественник Мейирим Нурсултанов. Он расположился на 14-й строчке.

Выступающий во втором среднем весе Али Ахмедов, который также вернется на ринг в сентябре, находится на шестом месте. Чемпионский пояс в этом дивизионе принадлежит Саулю Альваресу.

Непобежденный казахстанец Султан Заурбек занимает 14-ю позицию в рейтинге второго полулегкого веса. В этом дивизионе титулом IBF владеет британец Джозеф Кордина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984647-kazahstanskie-boksery-uznali-svoi-mesta-v-reytinge-ibf/