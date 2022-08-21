Тайсон Фьюри о реванше Усик - Джошуа: Это был один из худших титульных боев

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о втором поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter Фьюри выложил видео, где заявил, что реванш между боксерами получился скучным.

"Буду честным с вами, я посмотрел бой и могу сказать, что они оба выступили слабо. Это был один из самых худших титульных боев в супертяжелом весе, который я когда-либо видел. Это была какая-то ерунда! Я бы уничтожил обоих в один вечер.

Доставайте чековую книжку, потому что "Цыганский король" здесь, чтобы остаться навсегда!", - сказал Фьюри.

Напомним, что после победы над Энтони Джошуа Александр Усик бросил вызов чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984147-tayson-fyuri-o-revanshe-usik-dzhoshua-eto-byl-odin-iz-hudshih-titulnyh-boev/