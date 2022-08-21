Александр Усик защитил титулы в реванше с Джошуа (видео)

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В Джидде (Саудовская Аравия) украинский боксер Александр Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе в бою против британца Энтони Джошуа, передает NUR.KZ.

Реванш получился более конкурентным, чем первая встреча боксеров, в которой Усик доминировал на протяжении всех раундов.

В этот раз Джошуа имел прекрасную возможность вернуть себе титулы. Однако Усик выстоял во время кризисных эпизодов. Так, в девятом раунде ему пришлось длительное время отбиваться от серьезной атаки Джошуа.

При этом британский боксер выбрасывал серьезные удары, которые достигали цели. Тем не менее, Усик справился со своей задачей. Он сдержал натиск, был подвижнее и выносливее.

В итоге мнения судей разделились: 115:113 в пользу Джошуа, 116:112 и 115:113 (Усик).

Таким образом, украинский боксер защитил свои титулы.

Напомним, впервые боксеры провели встречу в сентябре 2021 года. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победителем стал Усик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984112-aleksandr-usik-zaschitil-tituly-v-revanshe-s-dzhoshua/