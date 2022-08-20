Канело - о поражении Мейвезеру: Сейчас это был бы совершенно другой бой

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Ethan Miller / Staff

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес вспомнил свое поражение от американца Флойда Мейвезера, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing247.com.

По словам Канело, тогда ему не хватило опыта, чтобы одолеть Мейвезера.

"Если бы я боксировал с Мейвезером сейчас, то это был бы совершенно другой бой. Просто все дело в опыте. Если сравнить того Канело с нынешним, то это два разных бойца.

Если бы я победил тогда, то все сложилось бы по-другому. У меня была бы слава и деньги. Из этого ничего хорошего не вышло бы. Тогда был не мой момент. Мне тогда потребовалось много времени, чтобы принять то поражение", - заявил мексиканский боксер.

Напомним, что в 2013 году Флойд Мейвезер победил Сауля Альвареса решением судей. Это поражение стало первым для Канело в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984103-kanelo-o-porazhenii-meyvezeru-seychas-eto-byl-by-sovershenno-drugoy-boy/