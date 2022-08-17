Головкин о бое с Канело: Половина тренировочного лагеря позади

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF казахстанец Геннадий Головкин сообщил, что половина подготовки к предстоящему бою с мексиканцем Саулем Альваресом позади, передает NUR.KZ.

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40-летний казахстанский боксер готовится к бою с Канело в Калифорнии (США) под руководством американского специалиста Джонатона Бэнкса.

"Половина тренировочного лагеря позади. Продолжаем работать", - написал Головкин на своей странице в Instagram.

Напомним, что третий поединок между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее боксеры дважды дрались между собой: если в первом бою была зафиксирована ничья, то во втором решением судей победил Канело.

Добавим, что вместе с Головкиным тренируется казахстанский боксер Али Ахмедов, который также выступит 17 сентября в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983558-golovkin-polovina-trenirovochnogo-lagerya-pozadi/