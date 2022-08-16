Геннадий Головкин подозревает Канело в использовании допинга

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин подозревает мексиканского боксера в среднем весе Сауля Альвареса в использовании запрещенных препаратов, сообщает BoxingScene.

"Канело многого добился. Но есть некоторые вопросы насчет того, как он это сделал и что для этого использовал.

Я не говорю о чем-то просто потому, что придумал это. Есть результаты из лаборатории. Врач сказал, что были результаты исследования воды.

Когда меня спросили, я ответил: "Да, я верю, что он жульничал". Если кому-то в их команде не понравились мои слова, то это их проблемы", – заявил казахстанский боксер.

Напомним, что третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Отметим, что трилогия Канело - Головкин пройдет в суперсреднем дивизионе (до 76 кг). Ранее боксеры дважды встречались между собой в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983286-gennadiy-golovkin-podozrevaet-kanelo-v-ispolzovanii-dopinga/