Сауль Альварес: Моя мечта — стать одним из лучших в истории бокса

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Ethan Miller / Staff

Известный мексиканский боксер в среднем весе Сауль Альварес рассказал о своей мечте перед третьим боем с казахстанским спортсменом Геннадием Головкиным, сообщает Sports.ru.

"Моя мечта — стать одним из лучших в истории бокса. Деньги — это бонус, они идут с этим рука об руку, но все, чего я хочу, — это быть одним из лучших, а это зарабатывается тяжким трудом", - заявил мексиканский боец.

Напомним, что в своем последнем бою Альварес проиграл российскому спортсмену Дмитрию Биволу.

Третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Отметим, что трилогия Канело - Головкин пройдет в суперсреднем дивизионе (до 76 кг). Ранее боксеры дважды встречались между собой в среднем весе.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983105-saul-alvares-moya-mechta-stat-odnim-iz-luchshih-v-istorii-boksa/