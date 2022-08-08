Головкин о предстоящей трилогии с Канело: Это будет что-то историческое и легендарное

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий третий бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

40-летний боксер рад возможности в третий раз подраться с Канело. Он считает, что это будет легендарное событие.

"Трилогия — это что-то историческое, легендарное. В наше время редко увидишь реванш между боксерами, потому что многим это неинтересно. Если у тебя трилогия, то значит народ ждет и требует этого. Значит ты на уровне легендарных боксеров, и ты - часть истории. В такой момент чувствуешь себя счастливым", - заявил Геннадий.

Отметим, что в предстоящем бою в углу казахстанца будет американский специалист Джонатон Бэнкс. В предыдущих двух встречах с Канело Головкина тренировал Абель Санчес.

"Невозможно сравнить Абеля Санчеса с Джонатоном Бэнксом. У них разные подходы к тренировочному процессу. Могу сказать, что я очень доволен Бэнксом. Рад возможности работать с ним", - добавил GGG.

Напомним, что трилогия Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982281-golovkin-o-predstoyaschey-trilogii-s-kanelo-eto-budet-chto-to-istoricheskoe-i-legendarnoe/