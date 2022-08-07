Том Леффлер о бое Канело - GGG: Смена дивизиона даст преимущество Головкину

Том Леффлер. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер высказался о третьем бое своего подопечного против мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ со ссылкой на SLOTHBOXX.

56-летний промоутер посоветовал Головкину использовать тактику Бивола, благодаря которой он победил Канело.

"Бивол крупнее Головкина, поэтому у него было преимущество в бою с Канело. Дмитрий правильно использовал свои габариты, поэтому он постоянно прессинговал. Это то, что должен сделать Головкин в трилогии.

Но надо учесть, что поединок пройдет во втором среднем весе, а не в полутяжелом. Абель Санчес и Джонатон Бэнкс говорили, что Головкин выглядит сильнее во втором среднем дивизионе, чем в среднем. Смена весовой категории даст преимущество Геннадию", - заявил Леффлер.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982123-tom-leffler-o-boe-kanelo-ggg-smena-diviziona-dast-preimuschestvo-golovkinu/