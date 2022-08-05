Бернард Хопкинс: Канело досрочно победит Головкина в третьем бою

Бернард Хопкинс. Фото: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс высказался по поводу третьего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Little Giant Boxing.

По словам 57-летнего американского боксера, в третьем бою Канело досрочно победит Головкина.

"Будет интересно посмотреть на парней, которые стали на несколько лет старше с момента их последнего боя и уже не такие молодые. Я думаю, что в поединке будет много ударов с обеих сторон.

Но я выбираю Канело. Он остановит Головкина до седьмого раунда. Не думаю, что это будет захватывающий поединок, как прошлые две встречи. Канело найдет слабые места у соперника и остановит его ударом по печени", - заявил Хопкинс.

Напомним, что трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982008-bernard-hopkins-kanelo-dosrochno-pobedit-golovkina-v-tretem-boyu/