Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер договорились о реванше

Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и легендарный боксер Флойд Мейвезер договорились о проведении повторного боя, сообщает The Sun.

Конор согласится на бой только в случае, если Флойд поставит на кон свой профессиональный рекорд. Этот поединок будет не выставочным, а официальным. Он состоится в весе 70,3 кг.

Флойд в последний раз выйдет в ринг. Сделка близка к завершению. Обе стороны согласовали личные условия. Мейвезер видит в этом завершение своей эры и началом эры Джервонты Дэвиса. Он верит, что это будет крупнейший вечер бокса, который мы когда-либо увидим.

На данный момент есть споры о количестве раундов – команда Конора хочет десять. Но сделка однозначно близка к завершению.

Напомним, что в 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980432-konor-makgregor-i-floyd-meyvezer-dogovorilis-o-revanshe/