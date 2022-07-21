Головкин о переходе в суперсредний дивизион: Чувствую себя комфортно

Геннадий Головкин. Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал свой предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в суперсреднем дивизионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, нет никаких проблем в том, что третий бой с Канело состоится в суперсреднем дивизионе.

"Я чувствую себя абсолютно комфортно. Для меня это еще один бой в моей карьере. Мне будет удобно выступать в новой весовой категории.

Трудно сказать, останусь ли я таким же панчером во втором среднем весе, так как это будет мой первый бой в этом дивизионе. Для нас это что-то новое.

В среднем весе тоже есть свои плюсы и минусы. Если говорить о суперсреднем дивизионе, то в него легче уложиться.

Я не дрался с Канело в суперсреднем весе, но я знаю какой он в среднем весе. Так что это будет интересно", - заявил Головкин.

Напомним, что всю свою профессиональную карьеру Геннадий Головкин выступал в среднем весе (до 72 кг). Но третий поединок с Канело пройдет в рамках суперсреднего дивизиона (до 76 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1979546-golovkin-o-perehode-v-supersredniy-divizion-chuvstvuyu-sebya-komfortno/