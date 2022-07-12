"Будет упорный поединок": Абель Санчес высказался о трилогии Канело - Головкин

Абель Санчес и Геннадий Головкин. Фото: Ethan Miller / Staff / Getty Images

Бывший тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес поделился мнением относительно третьего поединка между GGG и Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на worldboxingnews.net.

По словам американского специалиста, в первых двух боях победил Головкин.

"Это будет упорный поединок. Головкин стареет, а Канело проиграл в последнем бою Биволу.

У обоих боксеров есть негативные моменты перед трилогией. Так что оба будут пытаться доказать, что критики не правы. Благодаря этому получится хороший бой.

Первые две встречи между ними были близкими, хотя я думаю, что Головкин победил в тех боях. Теперь пришло время поставить точку в этом противостоянии", - заявил Санчес.

Напомним, что третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1978122-budet-upornyy-poedinok-abel-sanches-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/