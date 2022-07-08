Мэнни Пакьяо проведет бой с блогером

Фото: Instagram/mannypacquiao

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо в декабре проведет выставочный бой с южнокорейским блогером, сообщает boxingscene.com.

Пакьяо проведет показательный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо (DK Yoo).

Напомним, что 43-летний Пакьяо завершил карьеру в прошлом году, сосредоточившись на политической деятельности. В мае на президентских выборах Пакьяо стал третьим и лишился поста в сенате Филиппин.

Пакьяо – единственный на данный момент боксер, ставший чемпионом в восьми весовых категориях. За карьеру 42-летний филиппинец одержал 62 победы (39 – нокаутом), потерпел восемь поражений, еще два боя завершились вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977555-menni-pakyao-provedet-boy-s-blogerom/