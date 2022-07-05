"Надеемся на нокаут": тренер Канело высказался о трилогии с Головкиным

Сауль Альварес и Эдди Рейносо. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса Эдди Рейносо заявил, что его подопечный собирается нокаутировать Геннадия Головкина в трилогии, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingnews24.com.

Эдди Рейносо считает, что Канело за последние несколько лет стал достаточно опытным и теперь вполне способен нокаутировать Головкина.

"Мы хотели нокаутировать Головкина в первых двух боях, но не смогли этого сделать. К третьему бою мы подготовимся намного лучше. Надеемся, что на этот раз получится отправить его в нокаут.

Все критикуют и несут чушь, когда ты на вершине. Головкин наговорил много плохого обо мне и Канело в СМИ. Но в лицо он ничего не сказал. Надеюсь, он скажет свое слово на ринге, тогда это будет отличный бой.

У Канело сейчас гораздо больше опыта, чем первых в двух боях с Головкиным. В последние годы Альварес встречался с более сильными боксерами, чем Геннадий. Мы собираемся это продемонстрировать", - заявил Рейносо в интервью Little Giant Boxing.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977115-nadeemsya-na-nokaut-trener-kanelo-vyskazalsya-o-trilogii-s-golovkinym/