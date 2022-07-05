Майк Тайсон: В тюрьме я провел три лучших года в своей жизни

Майк Тайсон. Фото: Donald Kravitz/Getty Images

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением о свем тюремном заключении, сообщает Youtube-канал The Pivot Podcast.

"Я хорошо ко всем относился. В тюрьме я провёл три лучших года в своей жизни. Там я обрёл покой. Деньги ничего не значат, когда у вас нет покоя. Всё дело в балансе. Вам нужно здравомыслие, чтобы управлять любой из сфер вашей жизни.

В тюрьме я бегал по восемь-девять миль. А ночью я бегал по своей камере. А иногда просто прыгал. В моей камере был бетонный пол, и я разбил его. Я весил 130 кг, а когда вышел, был 98 кг", - заявил Тайсон.

Напомним, в 1992 году Тайсон был осуждён на шесть лет за изнасилование модели Дезире Вашингтон и вышел досрочно в 1995-м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977085-mayk-tayson-v-tyurme-ya-provel-tri-luchshih-goda-v-svoey-zhizni/