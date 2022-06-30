Флойд Мейвезер предложил Конору рекордную сумму денег за реванш

Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный американский боксер Флойд Мейвезер предложил 160 млн долларов иралндскому спортсмену Конору Макгрегору за реванш, сообщает Sports.ru.

Американский боксер готов заплатить ирландцу 157,9 млн долларов. Мейвезер также надеется, что в андекарде их поединка состоится бой между легковесами Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

"Флойд тренируется так, как будто ему снова тридцать. Он действительно в хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это легкой работой за легкие деньги.

Похоже, что это может произойти в марте на Ближнем Востоке. Возможно, в ту же ночь пройдет бой Дэвиса и Гарсии.

Флойд хочет, чтобы это был самый большой вечер в истории бокса с высокой оплатой за просмотры", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что первый боксерский поединок между спортсменами состоялся летом 2017 года, тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976435-floyd-meyvezer-predlozhil-konoru-rekordnuyu-summu-deneg-za-revansh/